Aralık ayı temettü takvimi açıklandı; İşte borsa yatırımcısına kar payı dağıtacak şirketler

Borsa İstanbul’da Aralık ayı temettü takvimi netleşti. Yatırımcıların merakla beklediği kar payı dağıtım listesi yayımlandı ve bu ay temettü veren şirket sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Hisse başı net temettüler, temettü verimleri ve ödeme tarihleri belli olurken; düzenli nakit akışı hedefleyen portföy sahipleri için Aralık oldukça hareketli geçecek görünüyor. Uzmanlar, temettü tercih ederken yalnızca getirinin değil, şirketin finansal sağlığı ve sürdürülebilir büyüme performansının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.