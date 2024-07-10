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  4. Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor

Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor

İngiltere'de araştırmacıların ortaya koyduğu bir çalışmanın sonuçları dikkat çekti.

Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor - Sayfa 1

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yürütülen araştırmada, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığı sonucuna ulaşıldı.

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Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor - Sayfa 2

Tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasına olanak sağladığı ifade edilen araştırmada, böylece bu kişilerin borç sıkıntısı yaşamadığı veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olduğu belirtildi

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Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor - Sayfa 3

Ruh sağlığını olumlu etkiliyor

Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.

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Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor - Sayfa 4

Araştırmada, "Kenarda param var" düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olduğu belirtilirken, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret edildi.

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