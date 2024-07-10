Araştırma ortaya çıkardı: Para biriktirenler rahat uyuyor

Ruh sağlığını olumlu etkiliyor

Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.