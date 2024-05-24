Arbitraj nedir? Arbitraj nasıl hesaplanır? Arbitrajın avantajları!

Arbitraj işlemlerinde alım ve satım işlemleri eş zamanlı olarak yapılır. Bu sayede iki fiyat arasındaki farkın değişmemesi sağlanır. Bu tür işlemler için spot fiyat ve vadeli fiyat arasında bir farklılık oluşması gerekir. Bu fiyatlar arasındaki farklılık bir oran üzerinden ele alınır. Ancak, volatilitenin arttığı dönemlerde arbitraj yapmak mümkün ve karlıdır.