Arbitraj nedir? Arbitraj nasıl hesaplanır? Arbitrajın avantajları!
Fiyat farklılıklarından yararlanarak para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemi olan arbitraj nasıl yapılır? Arbitraj türleri nelerdir? Arbitraj oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Arbitraj, bir menkul kıymeti ya da bir para birimini bir piyasada satın alıp aynı anda başka bir piyasada daha yüksek bir fiyattan satarak yatırımcıların maliyetteki geçici farktan kar etmelerini sağlama eylemidir.
Hisse senedi piyasasında, traderlar, hisse senedi fiyatının sürekli bir değişim halinde olan döviz kuruna göre henüz ayarlanmadığı bir döviz cinsinden hisse senedi satın alarak arbitraj fırsatlarından yararlanır. Hisse senedinin döviz cinsindeki fiyatının yerel borsadaki fiyata kıyasla farklı olması üzerinden trader kazanç elde eder. Hisse senedinin yanı sıra herhangi bir para biriminde de arbitraj yapılabilir. Yani, bir para biriminin iki farklı piyasadaki fiyatı arasında farklılık oluştuğunda trader düşük fiyat veren piyasadan aldıkları dövizi yüksek fiyat veren piyasada satabilir.
Arbitraj işlemlerinde alım ve satım işlemleri eş zamanlı olarak yapılır. Bu sayede iki fiyat arasındaki farkın değişmemesi sağlanır. Bu tür işlemler için spot fiyat ve vadeli fiyat arasında bir farklılık oluşması gerekir. Bu fiyatlar arasındaki farklılık bir oran üzerinden ele alınır. Ancak, volatilitenin arttığı dönemlerde arbitraj yapmak mümkün ve karlıdır.
Arbitraj oranı nasıl hesaplanır?
Arbitraj oranı şu formül ile hesaplanır:
(Spot fiyat – vadeli fiyat) / vadeli fiyat = dolaylı kotasyon para birimi faizi – dolaysız kotasyon faizi