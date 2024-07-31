Arçelik zarar açıkladı hissede hedef fiyat ne oldu?
Arçelik, 2024 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Yatırım kurumları bilanço sonrası hissede hedef fiyat ve görünümü inceledi.
Arçelik (ARCLK) 2024 yılı 2. çeyrek finansal tablolarını açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 607 milyon TL olan net karı, bu yılın 2. çeyreğinde 432 milyon net zarar olarak açıklandı. Şirket net satışlarını yüzde 23,03 oranında artırırken, FAVÖK’te yüzde 43,75 oranında azalış görüldü.
Yatırım kurumlarının araştırma birimleri tarafından incelenen finansal sonuçlara göre, hedef fiyat ve getiri potansiyelleri şu şekilde oluştu:
Deniz Yatırım, Arçelik (ARCLK) için hedef fiyatını 203 TL'den 215 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "tut" olarak korudu.
Gedik Yatırım, ARCLK hissesinde hedef fiyatı 194,81 olarak belirlerken, “endekse paralel getiri” tavsiyesinde bulundu.