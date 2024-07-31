Arçelik zarar açıkladı hissede hedef fiyat ne oldu?

Arçelik (ARCLK) 2024 yılı 2. çeyrek finansal tablolarını açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 607 milyon TL olan net karı, bu yılın 2. çeyreğinde 432 milyon net zarar olarak açıklandı. Şirket net satışlarını yüzde 23,03 oranında artırırken, FAVÖK’te yüzde 43,75 oranında azalış görüldü.