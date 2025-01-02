Arsa ve emlak yatırımı yüzleri güldürecek! Uzmanı uyardı: Fiyatlar 2025’te patlama yapacak

“2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz”

2024 yılı için arsa fiyatlarının büyük bir durağanlık yaşadığına dikkat çeken Arsa ve arazi geliştirme uzmanı Muharrrem Özel, ‘2024 yılı için 100 bin TL üzerinden örnek verirsek, 100 bin TL altın alan 150-160 bin TL civarında bir para toparlamış oldu. 100 bin TL dövize yatıran 130 bin TL civarında bir kazanç elde etmiş oldu.