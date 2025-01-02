Arsa ve emlak yatırımı yüzleri güldürecek! Uzmanı uyardı: Fiyatlar 2025’te patlama yapacak
Ekonomideki iyileşme sinyalleri ile enflasyondaki düşüş ve faiz indirimleri gayrimenkul sektörünü umutlandırdı. Yatırım uzmanları konut ve arsa yatırımlarının 2025 yılında patlama yapacağını dikkat çekerek en kötü ihtimalle bir arsanın yıllık kazancının yüzde 50’lere kadar çıkabileceğini belirtiyor.
Yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle yatırımcılar 2024 yılında konut ve arsa yatırımlarında beklenen fiyat artışını yakalayamadı. Ekonomideki iyileşme sinyalleri ile birlikte faizlerin ve enflasyonun düşmeye başlaması uzmanlarını 2025 yılı yatırımları için umutlandırdı.
2025 yılında konut ve arsa fiyat artışları bekleniyor
2024 yılında durağan geçen konut ve arsa fiyat artışları artış göstermesi bekleniyor. Ekonomide iyileşme tüm sektörlere yansıyacağı gibi en çok olumlu etkilenecek sektörlerin başında konut ve arsa yatırımcıları geliyor.
“2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz”
2024 yılı için arsa fiyatlarının büyük bir durağanlık yaşadığına dikkat çeken Arsa ve arazi geliştirme uzmanı Muharrrem Özel, ‘2024 yılı için 100 bin TL üzerinden örnek verirsek, 100 bin TL altın alan 150-160 bin TL civarında bir para toparlamış oldu. 100 bin TL dövize yatıran 130 bin TL civarında bir kazanç elde etmiş oldu.
100 bin TL arsaya yatıran ortalama yüzde 40 ila 50 arasında bir kazanç elde etmiş oldu. Aslında arsa 2024 yılınca çok kazandırmadı. 2024 yılında ne kazandırmadıysa 2025 yılında arsanın kazandırmasını bekliyoruz. Konut fiyatları yatırımcıya 2024 yılında ortalama yüzde 30 civarında bir kar getirdi. Bunun nedeni yüksek faiz ve enflasyondan dolayıdır. 2025 yılında arsa ve gayrimenkulde yüksek bir kar oranı bekliyoruz” dedi.