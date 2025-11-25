Arsa yatırımında denge değişti: İşte yatırımcıya kazandıran değeri en hızlı artan 10 şehir
Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın 2025 yılı analizleri, arsa piyasasındaki bu köklü değişimi gözler önüne seriyor. Endeksa verilerine göre, 2025 yılında arsa fiyatlarında en güçlü yükselişi kaydeden, yatırımcıların yüzünü güldüren 10 il beli oldu. İşte arsada en çok değerlenen iller…
Türkiye’de gayrimenkul yatırımının yönü değişmeye başladı. Geleneksel olarak yatırımcıların ilk tercihi olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde arsa değerlerindeki artış hız keserken, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz illeri daha cazip bir getiri sunarak öne çıkıyor.
Son bir yılda Türkiye genelinde arsa fiyatları ortalama yüzde 35’in üzerinde yükseldi ancak bu artışın başını sürpriz şehirler çekti. Uzmanlar, altyapı yatırımları, yeni organize sanayi bölgeleri ve lojistik projelerinin bu dönüşümde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Enflasyona karşı parasının değerini korumak ve artırmak isteyen yatırımcılar ise rotayı Anadolu’daki gelişen noktalara çeviriyor.
İŞTE ARSA DEĞERİ EN ÇOK ARTAN VE REKOR KAZANÇ GETİREN 10 İL
Endeksa verilerine göre, 2025 yılında arsa fiyatlarında en güçlü yükselişi kaydeden, yatırımcıların yüzünü güldüren ve yeni rotayı belirleyen o 10 il: