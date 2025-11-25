Arsa yatırımında denge değişti: İşte yatırımcıya kazandıran değeri en hızlı artan 10 şehir

Son bir yılda Türkiye genelinde arsa fiyatları ortalama yüzde 35’in üzerinde yükseldi ancak bu artışın başını sürpriz şehirler çekti. Uzmanlar, altyapı yatırımları, yeni organize sanayi bölgeleri ve lojistik projelerinin bu dönüşümde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Enflasyona karşı parasının değerini korumak ve artırmak isteyen yatırımcılar ise rotayı Anadolu’daki gelişen noktalara çeviriyor.