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  4. Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi

Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi

Son dönemde sosyal medyada tüketim çılgınlığına dönen Dubai çikolatası ile ilgili Tüketici Konfederasyonu’ndan (TÜKONFED) uyarı geldi. Artan taleple birlikte Dubai çikolatasının da sahtelerinin üretilmeye başlandığını dikkat çeken TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu “Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin” uyarısında bulundu.

Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi - Sayfa 1

Son dönemde satış rekorları kıran ve sosyal medyada tüketim çılgınlığına dönen Dubai çikolatasının da sahtelerini üretmeye başladılar.

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Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi - Sayfa 2

Talep patlaması yaşanıyor

Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde “çılgınlık” seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada görselleri paylaşılan bu ürüne yetişkinlerden çocuklar ilgi gösteriyor.

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Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi - Sayfa 3

Fiyatı giderek yükseliyor

Türkiye’nin kadayıf tatlısından esinlenerek bulunan Dubai çikolatası sosyal medyada viral oldu. Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerde kadınlar adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.

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Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi - Sayfa 4

Dubai çikolatasının da sahteleri üretilmeye başlandı 

Artan talep ve yüksek fiyat, piyasada sahtelerin oluşmasına çok zaman geçmeden zemin hazırladı. Kalitesiz kakaoların kadar içinde Antep fıstığı görünümlü başka malzemelerin kullanıldığı Dubai çikolatası adı altında ürünler de piyasada görünür oldu.

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