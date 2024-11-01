Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi
Son dönemde sosyal medyada tüketim çılgınlığına dönen Dubai çikolatası ile ilgili Tüketici Konfederasyonu’ndan (TÜKONFED) uyarı geldi. Artan taleple birlikte Dubai çikolatasının da sahtelerinin üretilmeye başlandığını dikkat çeken TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu “Dubai ismine kanıp kıyılmış bezelye yemeyin” uyarısında bulundu.
Son dönemde satış rekorları kıran ve sosyal medyada tüketim çılgınlığına dönen Dubai çikolatasının da sahtelerini üretmeye başladılar.
Talep patlaması yaşanıyor
Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasında son dönemlerde “çılgınlık” seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada görselleri paylaşılan bu ürüne yetişkinlerden çocuklar ilgi gösteriyor.
Fiyatı giderek yükseliyor
Türkiye’nin kadayıf tatlısından esinlenerek bulunan Dubai çikolatası sosyal medyada viral oldu. Dubai çikolatasında büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerde kadınlar adeta yarış içine girerken fiyatı da artan taleple giderek yükseliyor.
Dubai çikolatasının da sahteleri üretilmeye başlandı
Artan talep ve yüksek fiyat, piyasada sahtelerin oluşmasına çok zaman geçmeden zemin hazırladı. Kalitesiz kakaoların kadar içinde Antep fıstığı görünümlü başka malzemelerin kullanıldığı Dubai çikolatası adı altında ürünler de piyasada görünür oldu.