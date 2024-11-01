Artan taleple sahteleri üretilmeye başladı! Dubai çikolatasında kıyılmış bezelye uyarısı geldi

Dubai çikolatasının da sahteleri üretilmeye başlandı

Artan talep ve yüksek fiyat, piyasada sahtelerin oluşmasına çok zaman geçmeden zemin hazırladı. Kalitesiz kakaoların kadar içinde Antep fıstığı görünümlü başka malzemelerin kullanıldığı Dubai çikolatası adı altında ürünler de piyasada görünür oldu.