Artış yüzde 60'ı aştı: Aidat fiyatları kiralarla yarışıyor... İşte ilçe ilçe aidat ücretleri
1.5 yılda İstanbul’da aidatlar ortalama yüzde 60 artarken, kimi sitelerde yüzde 160’ı bulan fahiş zamlar yapıldı. Şehrin merkezinde 100 metrekare evde ortalama aidat 4 bin lirayı aşarken, en düşük rakam 800 lira ile Çatalca, Silivri gibi şehrin gelişim çeperlerinde görüldü. Lüks sitelerde ise 40-45 bin liraya kadar çıktı. İşte ilçe ilçe aidat fiyatları...
Son yıllarda başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiradan sonra ikinci büyük sorun aidat artışları oldu. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yapılan ara zamların personel giderlerine etkisi gerekçe gösterilerek yılda iki kere artış yapılması birçok haneyi zorladı.
Bu yıl ara zam olmasa da enflasyon, fatura artışları ve alınan hizmet bedellerinin etkisi ile yine bütçeleri zorlayan zamlar kaçınılmaz oldu. Kimi sitelerde giderlerle açıklanabilir artışlar yapılırken, kimi zaman fahiş zamlar ev sahiplerini ve kiracıları isyan ettirdi.
Ne kadar arttı?
Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre; İstanbul’da 2023 Ocak ayı ile 2024 Ağustos ayını karşılaştırdığımızda aidat artışları ortalama yüzde 60 oldu. En düşük artış yüzde 28, en yüksek ise yüzde 95 olarak tespit edildi.
İstanbul genelinde bu yıl ara zam yapan site ve aparmanlar azınlıkta kaldı. Yapanlarda da artış oranı yüzde 40 ile 77 seviyelerinde gerçekleşti.