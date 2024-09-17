Artış yüzde 60'ı aştı: Aidat fiyatları kiralarla yarışıyor... İşte ilçe ilçe aidat ücretleri

Son yıllarda başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiradan sonra ikinci büyük sorun aidat artışları oldu. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yapılan ara zamların personel giderlerine etkisi gerekçe gösterilerek yılda iki kere artış yapılması birçok haneyi zorladı.