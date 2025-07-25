Aselsan (ASELS) hissesi adım adım yükseliyor * 20 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı!

Aselsan için bilanço sonrasında tam 20 aracı kurum hedef fiyatını açıkladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 102,00 TL ve en yükseği 240,40 TL oldu. 20 kurumun ortalaması 169,69 TL olarak gerçekleşti. Aselsan için açıklanan tüm hedef fiyatlar ve açıklanma tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.