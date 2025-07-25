Aselsan (ASELS) hissesi adım adım yükseliyor * 20 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı!
Türkiye’nin savunma devi Aselsan için 20 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
Borsa İstanbul’da yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar son haftada TCMB’den faiz indirimi gelmesiyle yatırımlarını katladı.
Yukarı yönlü ivmelenen hisselerin başında ise Türkiye’nin savunma sanayi devi Aselsan geldi. Şirket son 1 haftada istikrarlı yükselişini sürdürdü.
Aselsan için bilanço sonrasında tam 20 aracı kurum hedef fiyatını açıkladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 102,00 TL ve en yükseği 240,40 TL oldu. 20 kurumun ortalaması 169,69 TL olarak gerçekleşti. Aselsan için açıklanan tüm hedef fiyatlar ve açıklanma tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.