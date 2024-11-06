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  4. Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu

Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu

2025 asgari ücret için geri sayım başladı. Bakan Işıkhan’ın "Enflasyon belirleyici olacak" sözüyle zam hesapları şekilleniyor.. Milyonların merak ettiği 2 hesap ortaya çıktı...

Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu - Sayfa 1

2025 asgari ücret zammı için gözler 6 aylık enflasyon beklentisi, Bakanlığın yaptığı kamuoyu araştırmaları, büyüme oranları ile TÜRK-İş ve TİSK verilerinde. Asgari ücrette en önemli kriterin enflasyon olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" mesajını paylaştı.

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Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu - Sayfa 2

İLK DÜZENLEME ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Ocak ayında emekli ve memur maaş zamları öncesinde ilk adım, asgari ücret artışı ile atılacak. 2025 Ocak asgari ücret artışı belirlenirken 6 aylık enflasyon oranı temel gösterge olacak.

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Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu - Sayfa 3

Karar sürecinde 5 aylık enflasyon verileri netleşmiş olacak; yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ve aralık ayı enflasyon tahmini de masaya yatırılacak.

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Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu - Sayfa 4

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 

Asgari ücret artışı için pazarlıklar, aralık ayında 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak başlayacak. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıllık enflasyon beklentisi %41,5 olarak öngörülürken, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu oranı %44,11 olarak belirledi. Bu rakamlar, asgari ücret zam oranının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

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