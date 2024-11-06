Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Asgari ücret artışı için pazarlıklar, aralık ayında 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak başlayacak. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıllık enflasyon beklentisi %41,5 olarak öngörülürken, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu oranı %44,11 olarak belirledi. Bu rakamlar, asgari ücret zam oranının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.