Asgari ücret artışı için merak edilen 2 enflasyon hesabı: İşte brüt ve net ücret tablosu
2025 asgari ücret için geri sayım başladı. Bakan Işıkhan’ın "Enflasyon belirleyici olacak" sözüyle zam hesapları şekilleniyor.. Milyonların merak ettiği 2 hesap ortaya çıktı...
2025 asgari ücret zammı için gözler 6 aylık enflasyon beklentisi, Bakanlığın yaptığı kamuoyu araştırmaları, büyüme oranları ile TÜRK-İş ve TİSK verilerinde. Asgari ücrette en önemli kriterin enflasyon olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" mesajını paylaştı.
İLK DÜZENLEME ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Ocak ayında emekli ve memur maaş zamları öncesinde ilk adım, asgari ücret artışı ile atılacak. 2025 Ocak asgari ücret artışı belirlenirken 6 aylık enflasyon oranı temel gösterge olacak.
Karar sürecinde 5 aylık enflasyon verileri netleşmiş olacak; yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ve aralık ayı enflasyon tahmini de masaya yatırılacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ
Asgari ücret artışı için pazarlıklar, aralık ayında 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak başlayacak. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıllık enflasyon beklentisi %41,5 olarak öngörülürken, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu oranı %44,11 olarak belirledi. Bu rakamlar, asgari ücret zam oranının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.