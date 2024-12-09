Asgari ücret artışı ve memur zammı hangi ödemeleri etkileyecek? İşte kalem kalem tüm detaylar
2025 yılına kısa bir süre kaldı. Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşecek. Belirlenecek yeni asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil, pek çok ekonomik unsuru da doğrudan etkileyecek. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ise 3 Ocak 2025’te açıklanacak. Peki, yapılacak zamlar hangi alanlarda değişikliklere neden olacak? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca çalışan ve emekli için önemli bir süreç başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başlayacak. Belirlenecek yeni ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil, birçok ekonomik unsuru da doğrudan etkileyecek.
Memurlar ve emekliler için maaş artış oranları ise 3 Ocak 2025’te açıklanacak. Peki, bu zamlar hangi alanlarda değişim yaratacak? İşte tüm detaylar...
2025 yılı için asgari ücreti belirlemek amacıyla yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşecek.