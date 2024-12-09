Asgari ücret artışı ve memur zammı hangi ödemeleri etkileyecek? İşte kalem kalem tüm detaylar

Milyonlarca çalışan ve emekli için önemli bir süreç başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başlayacak. Belirlenecek yeni ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil, birçok ekonomik unsuru da doğrudan etkileyecek.