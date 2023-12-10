Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: 2024'te asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte son bilgiler...

Asgari ücret komisyonunda işçi tarafından beş, işveren tarafından beş ve hükümet temsilcilerinden beş olmak üzere toplam 15 kişilik bir heyet bulunuyor. Bu görüşmelerde farklı olarak işçi tarafını temsilen heyette kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi yer alacak.

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