Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: 2024'te asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte son bilgiler...
Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 asgari ücreti için zam pazarlığı başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak. 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanan asgari ücret 2024'te ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar ve son tahminler...
Çalışma hayatını yakından ilgilendiren ve 2024’te asgari ücretin ne kadar uygulanacağını belirleyen Asgari Ücret Komisyonu yarın (11 Aralık) toplanıyor.
Asgari ücret komisyonunda işçi tarafından beş, işveren tarafından beş ve hükümet temsilcilerinden beş olmak üzere toplam 15 kişilik bir heyet bulunuyor. Bu görüşmelerde farklı olarak işçi tarafını temsilen heyette kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi yer alacak.
Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Yarınki görüşmeden bir sonuç çıkması beklenmiyor; zira taraflar ilk toplantıda karşılıklı raporlarlar sunuyor.