Asgari ücret görüşmelerinde 'Pasifleştirme' formülü masada: İşte olası zam senaryoları
Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde. 2026 zammı için komisyon gelecek hafta ilk kez toplanıyor. Peki 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı nasıl belirlenecek? Yeni asgari ücret zammına ilişkin pek çok rakam konuşulurken özellikle bazı zam oranları ise öne çıkıyor. Bir yandan da komisyonun toplantısına dair Türk-İş'in kararının ne olacağı merak ediliyor. İşte detaylar..
2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, 2026’da ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Gözler, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrilmiş durumda.
Yeni asgari ücretle ilgili farklı rakamlar ve zam senaryoları konuşulurken, Türk-İş, komisyonun yapısına yönelik eleştirilerini sürdürüyor ve yapısal değişiklikler sağlanmadan masaya oturmayacaklarını açıklamıştı. Türk-İş’in bu konudaki nihai kararı ve komisyonda yer almaması durumunda ortaya çıkabilecek senaryolar da yakından takip ediliyor.
Kulislerden sızan son bilgilere göre zam pazarlığı sadece işçi ve işveren arasında yürütülecek.