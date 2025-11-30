Asgari ücret görüşmelerinde 'Pasifleştirme' formülü masada: İşte olası zam senaryoları

Yeni asgari ücretle ilgili farklı rakamlar ve zam senaryoları konuşulurken, Türk-İş, komisyonun yapısına yönelik eleştirilerini sürdürüyor ve yapısal değişiklikler sağlanmadan masaya oturmayacaklarını açıklamıştı. Türk-İş’in bu konudaki nihai kararı ve komisyonda yer almaması durumunda ortaya çıkabilecek senaryolar da yakından takip ediliyor.