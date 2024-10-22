Asgari ücret hedef enflasyona göre belirlenseydi 2024 yılında ne olurdu? İşte yanıtı...
2025 yılında uygulanacak asgari ücretin hedef enflasyona göre mi gerçekleşen enflasyona göre mi belirlenmesi gerektiği konusunda ekonomistler de ikiye bölündü. Eğer asgari ücret sadece hedef enflasyona göre artırılsaydı 2024 yılında 20.002,50 TL olan brüt asgari ücret 5.467,36 TL'de kalacaktı.
Milyonların gözü kulağı yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında belirleyecek. Toplantı tarihi yaklaşırken asgari ücretle ilgili tartışmalar hızlandı, tahminler peş peşe geliyor.
Kulislerde konuşulanlara göre ekonomi yönetimi yeni asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi görüşünde. Orta Vadeli Program’da 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak hedeflendi. Eğer asgari ücret sadece hedef enflasyona göre artırılsaydı ne kadar olacaktı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı...
"2022 yılından beri tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarına vergi istisnası uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığın'ın bütçe tahminlerine göre, 2024 yılında 677 milyar lira olan asgari ücret istisnası 2025 yılında yüzde 26 oranında artışla 853 milyar liraya ulaşacak. Bu veriden hareketle ekonomi yönetiminin asgari ücrette yüzde 25 dolayında artış öngördüğü yorumları yapılıyor.
ASGARİ ÜCRET ÖNCEKİ YILLARDA NASIL BELİRLENDİ?
2015 yılından 2024 yılına kadar olan dönemde asgari ücret genel olarak gerçekleşen enflasyonun üzerinde zamlandı. 2015 yıl sonu enflasyonu yüzde 8,8 gerçekleşirken, 2016 yılı asgari ücreti yüzde 29,3 oranında artırıldı. 2017 yılı asgari ücreti gerçekleşen enflasyonun bir miktar altında kaldı ancak 2016 yılında yüksek oranlı artış yapıldığı için tolore edildi.