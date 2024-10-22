Asgari ücret hedef enflasyona göre belirlenseydi 2024 yılında ne olurdu? İşte yanıtı...

Kulislerde konuşulanlara göre ekonomi yönetimi yeni asgari ücretin gerçekleşen enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi görüşünde. Orta Vadeli Program’da 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak hedeflendi. Eğer asgari ücret sadece hedef enflasyona göre artırılsaydı ne kadar olacaktı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı...