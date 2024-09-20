Asgari ücret için 7 formül netleşti ; Her ihtimalde 20.000’i aşıyor

Yılsonu yaklaştı ve başta emekliler olmak üzere milyonlarca memur ile asgari ücretli çalışanlar gözünü kulağını zamlara çevirdi. En çok da Temmuz ayında ara zam alamayan ve artan zamlar karşısında adeta ezilen asgari ücretliler merakla beklemeye başladı.