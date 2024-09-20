Asgari ücret için 7 formül netleşti ; Her ihtimalde 20.000’i aşıyor
Asgari ücret için beklentiler 20.000 TL’yi aşıyor
Yılsonu yaklaştı ve başta emekliler olmak üzere milyonlarca memur ile asgari ücretli çalışanlar gözünü kulağını zamlara çevirdi. En çok da Temmuz ayında ara zam alamayan ve artan zamlar karşısında adeta ezilen asgari ücretliler merakla beklemeye başladı.
Ocak ayında hesaplara aktarılacak zamlı maaşlara ilişkin ise 7 formüllü bir hesap yapıldı. Sabah.com.tr’de yer alan hesaplamalar şu şekilde:
BİRİNCİ SENARYO
Merkez Bankası anketi'ne göre, enflasyon yıl sonu artış beklentisi 2024 yıl sonu için yüzde 43,14, 2025 yıl sonu için yüzde 27,49 2026 yıl sonu için yüzde 18,38 oldu.
6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.336,84 olarak gerçekleşti.
İKİNCİ SENARYO
Yeni Orta Vadeli Program'a göre yıl sonu enflasyon beklentileri 2024 yıl sonu için yüzde 41,5, 2025 yıl sonu için yüzde 17,5, 2026 yıl sonu için yüzde 9,7 olarak gerçekleşti.
OVP'deki 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.058 oldu.