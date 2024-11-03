Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! İşte kalem kalem yükselecek ödemeler

Bu nedenle, belirlenen yeni asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, milyonlarca kişiyi ilgilendiren çeşitli ödemeleri de etkileyecek. Bu değişiklikler arasında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur ve SSK primleri, doğum borçlanmaları yer alacak. Özellikle asgari ücret üzerinden hesaplanan ödenekler, milyonlarca vatandaşın gelirini artırırken, bazı borçlanma ve prim ödemelerini de yükseltecek. Dolayısıyla, erken hareket etmek avantaj sağlayacak.