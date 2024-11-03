Asgari ücret ile tüm maaşlar ve ödemeler de değişecek! İşte kalem kalem yükselecek ödemeler
2025 yılı için belirlenecek asgari ücret, birçok geliri ve ödemeyi etkileyecek. Ocak ayı itibarıyla tüm hesaplamalar yeni asgari ücret üzerinden gerçekleştirilecek. Bu değişim, işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur ve SSK primleri, doğum borçlanmaları gibi birçok gelir ve ödeme kalemini kapsayacak.
Asgari ücret görüşmeleri yaklaşık bir ay sonra başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında 3 veya 4 toplantı gerçekleştirdikten sonra yeni rakamı kamuoyuna duyuracak ve belirlenen asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'de brüt asgari ücret, birçok ödemenin, borçlanmanın ve ödeneğin hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor.
Bu nedenle, belirlenen yeni asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, milyonlarca kişiyi ilgilendiren çeşitli ödemeleri de etkileyecek. Bu değişiklikler arasında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur ve SSK primleri, doğum borçlanmaları yer alacak. Özellikle asgari ücret üzerinden hesaplanan ödenekler, milyonlarca vatandaşın gelirini artırırken, bazı borçlanma ve prim ödemelerini de yükseltecek. Dolayısıyla, erken hareket etmek avantaj sağlayacak.
Ayrıca asgari ücret, yalnızca maaşları değil, birçok değişkenin parametresini de oluşturuyor. Ödemeler, primler, gelirler ve bazı ödeneklerin gelir kriterleri sürekli olarak asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.