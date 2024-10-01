Asgari ücret kaç lira olacak? 2025 yılı asgari ücret için 3 rakam ortaya çıktı
2025 yılına doğru geri sayım başlarken, milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda büyük bir merak içinde. Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve hayat pahalılığı tartışmaları ışığında, asgari ücretin ne kadar artacağına dair kulislerde çeşitli tahminler dolaşmaya başladı. Çalışanlar, geçim koşullarını iyileştirecek bir artış beklentisiyle hükümetin yeni yılda yapacağı resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49’luk zamla 17.002 TL'ye çıkan asgari ücrete, temmuz ayında herhangi bir artış yapılmaması ve enflasyonun getirdiği yük nedeniyle vatandaşlar, yıl sonu zammı konusunda büyük bir beklenti içerisine girdi.
Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılı için asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olabileceği tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN MUHTEMEL 3 SENARYO
Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapılması durumunda, asgari ücret 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.
Asgari ücrete zam oranı yüzde 40 olması durumunda ise fark 6 bin 800 lira olacak ve yeni asgari ücret 23 bin 802 olarak uygulanacak.