Asgari ücret ne kadar olacak? Geri sayım başladı: Masada hangi rakamlar var? İşte senaryolar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Belirlenen tutar, ekonomik beklentiler, enflasyon oranları ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre şekillenecek. Komisyon nihai kararını, aralık ayı sonuna kadar duyuracak.