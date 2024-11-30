Asgari ücret ne kadar olacak? Geri sayım başladı: Masada hangi rakamlar var? İşte senaryolar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Peki yeni milyonların merak ettiği yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 44'lük enflasyon tahmini dahil, 20 bin TL ila 25 bin TL arasında değişen farklı senaryolar kulislerde konuşuluyor. İşte asgari ücret zammıyla ilgili konuşulan senaryolar...
Asgari ücret zammı için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. Kulislerde asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahmini dahil, 20 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar değişen farklı senaryolar konuşuluyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.
Asgari ücret maratonunda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Belirlenen tutar, ekonomik beklentiler, enflasyon oranları ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre şekillenecek. Komisyon nihai kararını, aralık ayı sonuna kadar duyuracak.