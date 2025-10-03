Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan, emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam merak ediliyor. En çok merak edilenlerin başında da asgari ücret zammı geliyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret artışı için üç farklı senaryo öne çıkıyor. İşte detaylar…
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, memur ve çalışan için zam dönemi başladı. Ocak ayında emekliler ve memurlar 2026 yılının ilk maaş artışını alacak, işçiler için ise asgari ücret yeniden belirlenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 6 aylık enflasyon verilerine çevirdi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile garanti edilen yüzde 11’lik artışa ek olarak enflasyon farkını bekliyor.
Bu artışların ilk ipucu Orta Vadeli Program’dan geldi. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak açıklanırken, bu oran emekliler ve çalışanlar için farklı zam oranlarına işaret ediyor.
ASGARİ ÜCRET PEK ÇOK ÖDEMEYİ DE ETKİLEYECEK
Ocak ayında yapılacak artış sadece işçileri değil, Türkiye’deki herkesin gelir ve ödemelerini yakından etkileyecek. Çünkü işsizlik maaşından sosyal yardımlara, BES kesintilerinden isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok kalem asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.