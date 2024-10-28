Asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanından net rakam

Milyonlarca çalışan Ocak 2025'teki yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili bir tahmin de Prof. Dr. Murat Batı'dan geldi. Batı, T24'teki yazısında asgari ücret zammıyla ilgili tahminini yazdı. İşte Batı'nın asgari ücret tahmini...