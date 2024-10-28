Asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanından net rakam
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına çevrildi. Peki 2025 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? Prof. Dr. Murat Batı, yeni asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı.
Milyonlarca çalışan Ocak 2025'teki yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili bir tahmin de Prof. Dr. Murat Batı'dan geldi. Batı, T24'teki yazısında asgari ücret zammıyla ilgili tahminini yazdı. İşte Batı'nın asgari ücret tahmini...
ASGARİ ÜCRETE SON YILLARDA NE KADAR ZAM YAPILDI?
"Asgari ücretin değişim seyrine bakıldığında özellikle son iki yılda iki kez arttığı görülüyor. 1 Ocak 2024 itibariyle de net asgari ücret 17 bin 2 liradır.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2025 yılı vergi harcama listesinin 2024’e nazaran genişletildiği de göz önüne alındığında ve diğer istisna/muafiyet kalemlerin de benzer oranda artırıldığı varsayımı altında asgari ücretin maksimum yüzde 41’e yakın bir oranda artması söz konusu olabilir.