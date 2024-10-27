Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak? İşte masadaki oran...
Asgari ücret ve emekli aylıklarına yeni yılda gelecek zam konusu kulislerde tartışılmaya başladı. Ekonomi yönetimi, asgari ücretin, beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılmasını, AK Parti yönetimi ise daha yüksek oranda zam yapılmasının gerektiğini düşünüyor. Emekli aylıkları ile ilgili olarak ise AK Parti’deki genel görüş, son altı aylık enflasyon oranındaki artış dışında bir artışın öngörülmediği yönünde...
Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar konusunda kulislerde rakamlar da konuşulmaya başladı.
İlgili bakanlıkların hem yeni asgari ücret, hem de başta en düşük emekli aylığı olmak üzere, emekli aylıklarında yapılacak artışla ilgili ‘Etki analizi’ çalışmalarına başladığı belirtiliyor.
Asgari ücretteki en büyük tartışma 2024 yıl sonu enflasyonu oranında mı, 2025 yılında beklenen enflasyon oranında mı zam yapılmasına dönük yaşanıyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN AK PARTİ VE İŞVERENİN BEKLENTİSİ
Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek. AK Parti yönetimindeki hâkim görüş ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Yüzde 28-30’luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.