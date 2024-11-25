Asgari ücret ve memur zammı tüm ödemeleri değiştirecek!
Maaşlardaki artış için milyonların gözü ocak ayına çevrildi. Asgari ücret için aralık ayında görüşmeler başlayacak. Memur zammında ise ocakta açıklanacak aralık ayı enflasyonu oranı netleştirecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret ve memur maaşı artışıyla birlikte pek çok sosyal yardım ve ödemelerin de artacağını söyledi.
2025 asgari ücreti için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tespit komisyonu aralık ayında toplantılarına başlayacak. 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücret netlik kazanacak.
Asgari ücrete yapılacak zamla işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı gibi ödemelerde taban rakamı belirleyecek.
Memur ve emeklinin zammı ise 3 Ocak 2025'te belli olacak. Memur zam oranı da sosyal destek ödemelerinin tutarlarını etkileyecek.