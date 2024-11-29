Asgari ücret zammı için ezber bozdu! SGK Uzmanı tek tek anlattı: 26.500 TL detayı
Asgari ücret artışı için geri sayım başladı ve milyonlarca çalışanın gözleri yapılacak yeni zam oranına çevrildi. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı ve bu zammın çalışanların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı büyük merak konusu. SGK Uzmanı Melis Elmen, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret artışı için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışan ve işveren, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında alınacak kararlara odaklanmış durumda. SGK Uzmanı Melis Elmen, bu konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaparak olası zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
TV100 canlı yayınında açıklama yapan Melis Elmen, asgari ücret görüşmelerinin temel belirleyicisinin gerçekleşecek ve hedeflenen enflasyon oranları olduğunu belirtti.
"ZAM ORANI YÜZDE 40 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR"
Şu anda yüzde 32,5'lik bir oranın temel alınacağını ifade eden Elmen, "İlk etapta yüzde 25 zam önerisiyle başlanacak ve görüşmelerde bu oran yükseltilecek. Tahminimce zam oranı yüzde 40 seviyelerine çıkabilir. Ancak maksimum yüzde 50'ye ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.
Elmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılacak tarafların zam taleplerini de paylaştı. TÜRK-İŞ’in yüzde 40-50 arasında bir zam talebiyle masaya oturacağını belirtirken, TİSK’in yüzde 35'lik bir artışı savunduğunu, hükümet kanadının ise yüzde 25-32 arasında bir zam teklif edeceğini söyledi.