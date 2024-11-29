Asgari ücret zammı için ezber bozdu! SGK Uzmanı tek tek anlattı: 26.500 TL detayı

"ZAM ORANI YÜZDE 40 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR"

Şu anda yüzde 32,5'lik bir oranın temel alınacağını ifade eden Elmen, "İlk etapta yüzde 25 zam önerisiyle başlanacak ve görüşmelerde bu oran yükseltilecek. Tahminimce zam oranı yüzde 40 seviyelerine çıkabilir. Ancak maksimum yüzde 50'ye ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.