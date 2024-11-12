Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Hükümetin 2024 yılı için açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülmüştü. Bu tahmine göre, net asgari ücretin 24 bin 57 TL olabileceği konuşuluyordu.