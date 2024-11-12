Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Peki Ocak 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde asgari ücret zammıyla ilgili konuşulan rakamlar...
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi asgari ücret zammı için dört farklı yeni hesabın yapılmasına neden oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki dönemde asgari ücret artışı için ilk olarak enflasyon oranlarını dikkate alacak.
Hükümetin 2024 yılı için açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülmüştü. Bu tahmine göre, net asgari ücretin 24 bin 57 TL olabileceği konuşuluyordu.