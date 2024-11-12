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  4. Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Peki Ocak 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde asgari ücret zammıyla ilgili konuşulan rakamlar...

Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi asgari ücret zammı için dört farklı yeni hesabın yapılmasına neden oldu.

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Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Sayfa 2

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki dönemde asgari ücret artışı için ilk olarak enflasyon oranlarını dikkate alacak.

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Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Sayfa 3

Hükümetin 2024 yılı için açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülmüştü. Bu tahmine göre, net asgari ücretin 24 bin 57 TL olabileceği konuşuluyordu.

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Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar... - Sayfa 4

Ancak Merkez Bankası, son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, enflasyon oranının yüzde 42 ile yüzde 46 arasında olacağı ifade edildi.

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