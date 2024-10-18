Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücreti için kulislerdeki rakam ortaya çıktı
Doğrudan 16 milyon asgari ücretli çalışanı ve dolaylı olarak 85 milyonluk Türkiye nüfusunu etkileyen asgari ücretle ilgili hesaplamalar başladı. Peki, asgari ücret artışı beklenen enflasyon üzerinden mi yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi yapılacak? Kulislerde konuşulan rakam ne kadar?
Asgari ücrette belirlenecek yeni rakam, işsizlik ödeneğinden GSS primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar birçok kalemi etkileyecek. Milyonlarca kişi, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na odaklanmış durumda.
Enflasyon oranlarına göre 2025 asgari ücret zammı belirlenecek. Gazeteci Fevzi Çakır, canlı yayında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı. İşte bu konudaki tüm detaylar…
İLK RAKAM HESAPLANDI
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49 zamla beraber 17 bin 2 TL’ye kadar yükseldi. 2023 yılında 11 bin 402 lira olarak uygulanan asgari ücret için 2025 rakamları da belli oluyor. Aralık ayında milyonların cebine girecek rakamlar belli olacak. İlk telaffuz edilen rakam 24 bin 057 TL oldu.
Habertürk'ün canlı yayınında görüşlerini paylaşan gazeteci Fevzi Çakır, "Ankara’da konuşulan senaryoları dinleme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı. Çakır, önemli kulis bilgilerini aktararak, "Ne işveren ne işçi ne de hükümet tarafından şu ana kadar üzerinde müzakere edilen bir rakam yok. Bu rakamın bugünden konuşulmasını da doğru bulmuyorlar," şeklinde konuştu.