Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücreti için kulislerdeki rakam ortaya çıktı

Habertürk'ün canlı yayınında görüşlerini paylaşan gazeteci Fevzi Çakır, "Ankara’da konuşulan senaryoları dinleme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı. Çakır, önemli kulis bilgilerini aktararak, "Ne işveren ne işçi ne de hükümet tarafından şu ana kadar üzerinde müzakere edilen bir rakam yok. Bu rakamın bugünden konuşulmasını da doğru bulmuyorlar," şeklinde konuştu.