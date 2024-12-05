Asgari ücret zammında geri sayım başladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında masadaki rakamlar...
Asgari ücret zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücret zammı, kıdem tazminatı taban tutarından yaşlı aylığına kadar çok sayıda kalemi de etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi de belli oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına artık günler kaldı. Aralık ayı boyunca yapılan görüşmeler sırasında 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret tutarı belirlenecek. Ocak 2024'te asgari ücrete yüzde 49.11 zam yapılarak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Peki 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapılacak.