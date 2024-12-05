Asgari ücret zammında geri sayım başladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücret zammı, kıdem tazminatı taban tutarından yaşlı aylığına kadar çok sayıda kalemi de etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi de belli oldu.