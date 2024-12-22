Asgari ücret zammında sona doğru: İşte tablo tablo asgari ücret hesapları ve işverene maliyeti

Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ediyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk, 16 Aralık'ta ikinci, 19 Aralık'ta ise üçüncü toplantısını yaptı. Komisyon, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılması planlanan son toplantıda, yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor.