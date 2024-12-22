Asgari ücret zammında sona doğru: İşte tablo tablo asgari ücret hesapları ve işverene maliyeti
2025 asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İşçi kesimini temsilen TÜRK-İş, asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını talep etti. Hafta içinde işveren temsilcisi TİSK’in teklif sunması bekleniyor. Zam oranına ilişkin nihai kararı ise hükümet verecek. İşte detaylı hesaplamalar ve sürece dair son gelişmeler…
Asgari ücret artışı için son aşamaya gelindi. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ediyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk, 16 Aralık'ta ikinci, 19 Aralık'ta ise üçüncü toplantısını yaptı. Komisyon, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılması planlanan son toplantıda, yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor.
TÜRK-İŞ, mevcut asgari ücretin 17 bin 2 lira olan net tutarına, ilk olarak yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanmasını, ardından ise ortaya çıkan tutara yüzde 20'lik bir refah payı eklenmesini talep etti. Bu taleple birlikte gözler işverenin teklifine çevrildi.