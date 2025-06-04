Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzman isim bu tarihe dikkat çekti...

Komisyonun toplanması halinde işçi ve işveren tarafının uzlaşması durumunda zam yapılabileceğini söyledi. Aralık ayında yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ’in komisyon yapısında değişiklik olmadığı sürece masaya oturmayacağını açıklamıştı. Ancak işveren ve hükümet cephesinden zam yönünde bir tavır oluşursa, TÜRK-İŞ’in de buna destek vereceği belirtildi.