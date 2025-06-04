Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzman isim bu tarihe dikkat çekti...
Asgari ücret zammı olacak mı? Milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Zam beklentilerinin arttığı bu dönemde, uzmanlar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, asgari ücrete ara zam ihtimalini ele aldı.
Türkiye’de yaklaşık 17 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ilişkin zam talepleri giderek artıyor. İşçi kesimi artış talebini dile getirirken, işveren tarafında ise henüz somut bir adım atılmış değil.
Asgari ücrette olası bir artış için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak karar alması gerekiyor. Konuyla ilgili NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, zam sürecinin Kurban Bayramı sonrasında netleşebileceğini ifade etti.
Bülbül, şahsi görüşüne göre asgari ücrette bir artış olup olmayacağının 10 günlük sürecin ardından belli olacağını belirtti. Bayram sonrasında eğer zam gündeme gelirse, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tekrar toplanması gerektiğini ifade etti
Komisyonun toplanması halinde işçi ve işveren tarafının uzlaşması durumunda zam yapılabileceğini söyledi. Aralık ayında yapılan görüşmelerde TÜRK-İŞ’in komisyon yapısında değişiklik olmadığı sürece masaya oturmayacağını açıklamıştı. Ancak işveren ve hükümet cephesinden zam yönünde bir tavır oluşursa, TÜRK-İŞ’in de buna destek vereceği belirtildi.