Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam ne zaman yapılacak? 'Duyum aldık' dedi, kulisi paylaştı

Asgari ücret 2024 yılı için net 17.002 TL olarak belirlendi. Aylık enflasyonda yüzde 6 seviyelerinden yüzde 3’lere gerileme olsa da Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerinde gelecek olması ile alım gücü iyice geriliyor. Bu yıl ‘tek zam’ yapılacağı duyurulsa da asgari ücrette artış beklentileri enflasyondaki yükseliş nedeniyle devam ediyor.