Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ara zam ne zaman yapılacak? 'Duyum aldık' dedi, kulisi paylaştı
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Asgari ücrete ara zam bekleyen milyonlarca çalışan için SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çok dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.
Asgari ücret 2024 yılı için net 17.002 TL olarak belirlendi. Aylık enflasyonda yüzde 6 seviyelerinden yüzde 3’lere gerileme olsa da Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerinde gelecek olması ile alım gücü iyice geriliyor. Bu yıl ‘tek zam’ yapılacağı duyurulsa da asgari ücrette artış beklentileri enflasyondaki yükseliş nedeniyle devam ediyor.
Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirdi ve yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık revize ile yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseltti. Böylece 6 aylık enflasyonda beklenti de yüzde 25 seviyesinden yüzde 26’nın üzerine çıktı. Yılın ikinci yarısı itibarıyla ise dezenflasyon sürecine girilmesi bekleniyor.
Milyonlarca kişinin asgari ücrete zam yapılmaması durumunda 2025 Şubat ayına kadar 17.002 TL ile geçinmek zorunda olacağını anımsatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" dedi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLURSA NE ZAMAN YAPILACAK?
TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücrete ara zam yapılmasına olumlu baktıklarını ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu vurguladı. Karakaş, doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini dile getirerek şunları söyledi: