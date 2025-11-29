Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte zam senaryoları
Milyonların merakla beklediği asgari ücrete zam maratonunda geri sayım başladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücret için zam beklentileri yüzde 20 ila yüzde 30 arasında şekilleniyor. Peki yeni asgari ücret 27 bin TL'nin üzerinde mi yoksa altına mı olacak? İşte 2026 yılı asgari ücreti için zam senaryoları...
Milyonlarca çalışan 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak. Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.
GÖZLER ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN TOPLANTISINDA
Asgari ücret her yılın son ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir araya geliyor. Komisyonun toplanacağı tarih henüz netleşmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başlarında ilk toplantının yapılacağını duyurdu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.