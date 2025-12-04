Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi?
Milyonlarca çalışan bu ay içinde belli olacak yeni asgari asgari ücreti merak ediyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan bu ay açıklanacak asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki günlerde toplanacak ve yeni rakamı belirleyecek.
Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Konuyla ilgili Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Yüzde 20’nin üstü kesin görünüyor” dedi.
