  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi?

Milyonlarca çalışan bu ay içinde belli olacak yeni asgari asgari ücreti merak ediyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi? - Sayfa 1

Milyonlarca çalışan bu ay açıklanacak asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor.

1 | 7
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi? - Sayfa 2

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki günlerde toplanacak ve yeni rakamı belirleyecek.

2 | 7
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi? - Sayfa 3

Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

3 | 7
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hangi oran için 'kesin' dedi? - Sayfa 4

Konuyla ilgili Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Yüzde 20’nin üstü kesin görünüyor” dedi.

4 | 7