Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanlar ne düşünüyor? İşte tahminler...
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Uzmanların tahminleri neler? İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Milyonların zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Milyonlarca çalışan komisyondan çıkacak kararı merak ediyor.
Asgari ücret zammı özel sektör için de referans olacak. Birçok sektör asgari ücret zammını baz alıp çalışanların maaşlarını artırıyor.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili olarak "Bu yıl biz özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" demişti.