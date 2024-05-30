Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? 2025 Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Hükümet her ne kadar asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatsa da kamuoyunda asgari ücrete zam beklentisi hakim... Peki asgari ücrete ara zam yapılmazsa 2025 Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete 2022 yılı öncesinde sadece yeni yılda zam yapılıyordu. Enflasyonla mücadele kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zamlarla toplamda dört kez artış yapıldı. Şimdi Temmuz'da asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Asgari ücret artışıyla birlikte işverenlere verilen destek miktarı da her yıl yeniden belirleniyor. Temmuz ayı öncesinde hem çalışanlar hem de işverenler, asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri mercek altına aldı.
Asgari ücret belirlenirken enflasyon ve çeşitli veriler dikkate alınarak işçi ve işveren tarafı komisyonda bir araya geliyor. Bu görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zamla ilgili önemli değerlendirmeler yapmıştı.