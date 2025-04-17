Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Kulislerde ne konuşuluyor? Canlı yayında anlattı

"ŞU AN İTİBARIYLA SİNYALLER OLUMSUZ"

Asgari ücretlilerin gözünün ara zamda olduğunu belirten Sözcan, "Bu kapsamda gözler temmuz ayına çevrildi, hükümete çevrildi. AK Parti kulislerinden aldığım bilgiyi aktaracağım. Beklenti var, hani o beklenti karşılanacak mı karşılanmayacak mı? Şu an itibarıyla sinyaller olumsuz. Ancak tam ifadeyi de söyleyeceğim. Tabii şu an itibarıyla baktığımızda ocak, şubat, mart itibarıyla 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10.07 oldu. Şimdi önümüzde 3 aylık dönem var nisan, mayıs, haziran dönemlerinde de enflasyon rakamlarının gelmesini bekliyoruz" dedi.