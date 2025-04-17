Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Kulislerde ne konuşuluyor? Canlı yayında anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında "Enflasyonda sapma olura gerekeni yaparız" diyerek asgari ücrete ara zam için kapıyı açık bırakmıştı. Milyonlar temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini anlattı.
Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılmıştı. Böylece 2024'te 17 bin 2 lira olan asgari ücret 22 bin 104 liraya yükselmişti.
ERDOĞAN, "GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPARIZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında yaptığı değerlendirmede asgari ücrete ara zam için kapıyı kapatmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadelerini kullanmıştı.
ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR? ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Milyonlar temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan son kulis bilgisini paylaştı. Sözcan, Ankara kulislerinde ara zam için sinyallerin olumsuz olduğunu söyledi.
"ŞU AN İTİBARIYLA SİNYALLER OLUMSUZ"
Asgari ücretlilerin gözünün ara zamda olduğunu belirten Sözcan, "Bu kapsamda gözler temmuz ayına çevrildi, hükümete çevrildi. AK Parti kulislerinden aldığım bilgiyi aktaracağım. Beklenti var, hani o beklenti karşılanacak mı karşılanmayacak mı? Şu an itibarıyla sinyaller olumsuz. Ancak tam ifadeyi de söyleyeceğim. Tabii şu an itibarıyla baktığımızda ocak, şubat, mart itibarıyla 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10.07 oldu. Şimdi önümüzde 3 aylık dönem var nisan, mayıs, haziran dönemlerinde de enflasyon rakamlarının gelmesini bekliyoruz" dedi.