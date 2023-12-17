Asgari ücrete zam: İkinci toplantı yarın! Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte son rakamlar Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık’ta gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise yarın (18 Aralık Pazartesi) yapılacak. Görüşmelerin önceki yıllara göre daha çabuk tamamlanma ihtimali var. Yarınki toplantıda masaya ücret önerileri gelebilir. İşte asgari ücrete gelmesi muhtemel zam oranları ve sürece dair önemli gelişmeler...

Asgari Ücret Komisyonu’nda işçi tarafını temsilen beş kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen beş kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, beş kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. 1 | 9

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek. 2 | 9

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantıda 2024 için geçerli olacak asgari ücretin de sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanı enflasyona ezdirmeyecek makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını anlattı. 3 | 9