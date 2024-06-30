Temmuzda akaryakıt, alkol ve sigaraya dev zam yolda
Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanırken Temmuzda elektriğin yanı sıra, akaryakıt, sigara ve alkollü içecekler için %20 oranında vergi artışı bekleniyor...
Buna göre ilk zam 1 Temmuzda yüzde 38 oranıyla elektriğe gelecek. Ardından 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak.
TÜİK açıklaması sonrası akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak. Sözcü'nün haberine göre Temmuz'da sigorta şirketleri de yüzde 3.5 zam yapacak. TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı.
ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olacak. Dolayısıyla otomatik zamları tetikleyecek ÜFE’nin yüzde 20 civarında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
AKARYAKIT
Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Böylece benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkacak.