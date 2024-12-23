Asgari ücretle birlikte hepsi değişecek: İşsizlik maaşı, GSS primleri, stajyer ücreti...

VERGİ HARİCİ GELİR ARTACAK

Tüm maaşların asgari ücret kadarlık kısmı vergiden muaf oluyor.

Böylece asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarı da yükseliyor.

Bu durum özellikle brüt üzerinde maaş alanları olumlu etkiliyor. Daha az vergi ödenmesi daha fazla net maaş anlamına geliyor.