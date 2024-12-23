Asgari ücretle birlikte hepsi değişecek: İşsizlik maaşı, GSS primleri, stajyer ücreti...
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçiler 29 bin 583 lira talep ederken, gözler işverenin önereceği rakama çevrildi. Asgari ücret ile birlikte birçok ödeme, borçlanma ve ödenek de değişecek. Peki yeni asgari ücret ile birlikte neler değişecek? İşte detaylar...
TÜM MAAŞLAR ETKİLENECEK
Asgari ücretteki artış ile birlikte tüm maaşlar değişecek.
Özel sektörde asgari ücret ve üzeri çalışanların maaşları değişecek.
İşletmeler asgari ücret üzerindeki çalışanlarının zam oranını kendi belirliyor.
Bazı işletmelerde zam oranı asgari ücrete paralel yapılıyor. Bazılarında ise daha düşük oranlar uygulanıyor.
VERGİ HARİCİ GELİR ARTACAK
Tüm maaşların asgari ücret kadarlık kısmı vergiden muaf oluyor.
Böylece asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarı da yükseliyor.
Bu durum özellikle brüt üzerinde maaş alanları olumlu etkiliyor. Daha az vergi ödenmesi daha fazla net maaş anlamına geliyor.
EN DÜŞÜK RAPOR ÜCRETİ ARTACAK
NTV'de yer alan habere göre iş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor ücretleri artacak.