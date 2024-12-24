Asgari ücretle hepsi değişti: Ödemeler arttı! İşte işsizlik maaşı, BES, stajyer maaşı, GSS primi...
2025 yılı asgari ücretiyle birlikte birçok ödeme değişti. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşları, günlük GSS primi, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemelerde artış gerçekleşti. BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların prim ödemeleri ve borçlanma tutarları da yeniden düzenlendi.
Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş'ten yapılan ilk açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.