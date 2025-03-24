Asgari ücretlinin bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda mesai yapacak binlerce çalışan, ek ücretlerin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Peki bayram mesaisinde çalışanların hakları neler? Ramazan Bayramı'nda bir asgari ücretlinin mesai ücreti ne kadar olacak? İşte bayram mesaisine dair tüm detaylar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken, bazı işyerleri üretimin aksamaması için çalışma planlarını hazırlamaya başladı.
Peki, bayram günlerinde çalışan kişilerin yasal hakları neler? İşveren çalışanı bayramda çalışmaya mecbur bırakabilir mi? Bayram mesaisinin ücreti nasıl hesaplanıyor?
MESAİLER NASIL HESAPLANIYOR?
Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Bu ücret, günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanıyor. Aylık brüt maaş 30’a bölünerek bir günlük brüt tutar bulunuyor ve bu rakam 2 ile çarpılarak ödenecek mesai ücreti ortaya çıkıyor.
ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR BAYRAM MESAİSİ ALACAK?
2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 lira olarak belirlenmişti. Günlük brüt ücret 866,85 liraya denk geliyor. Bayramda bir gün çalışan asgari ücretli, bu tutarın iki katı olan 1.733,70 lirayı alacak. Ramazan Bayramı bu yıl arife dahil 3.5 gün sürecek. Bu sürede tam gün çalışan bir kişi toplamda 3.033 lira ek ödeme almaya hak kazanacak.