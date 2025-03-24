Asgari ücretlinin bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?

MESAİLER NASIL HESAPLANIYOR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Bu ücret, günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanıyor. Aylık brüt maaş 30’a bölünerek bir günlük brüt tutar bulunuyor ve bu rakam 2 ile çarpılarak ödenecek mesai ücreti ortaya çıkıyor.