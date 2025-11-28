Asgari ücretliye en ucuz 15 il açıklandı; Ev kiraları çok daha uygun

Ev kiralarındaki artışın gündemi meşgul ettiği bu dönemde, Türkiye Gazetesi’nin paylaştığı veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Yapılan değerlendirmelerde, ülke genelinde kira bedellerinin en düşük olduğu şehirler sıralandı ve Kilis, özellikle asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların en uygun fiyatla ev bulabildiği il olarak öne çıktı. Bu veriler, barınma maliyetleri açısından şehirler arasındaki farkı bir kez daha gözler önüne serdi.