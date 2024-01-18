Asgari ücret ceplere girmeden erimeye başladı Dolar, TL karşısında ocak ayının başından bu yana değer kaybını hızlandırırken, yeni asgari ücrette buna bağlı olarak eriyor. Asgari ücret bugünkü dolar kuruna göre, açıklanmasından bu yana 15 dolar değer kaybederken; doların değer kazanmasıyla kayıp artacaktır.

2024 yılı net asgari ücret, 27 Aralık 2023 tarihinde 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Doğrudan 7 milyonun üzerinde çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret, açıklandığı gün 578 dolara denk geliyordu. 1 | 6

Doların bugün gördüğü en yüksek seviye olan 30,18 TL üzerinden hesapladığımızda ise, 563 dolara denk geliyor. Böyle baktığımızda, yeni asgari ücret henüz çalışanın cebine girmeden yaklaşık olarak 15 dolar yani 453 TL değer kaybetti. 2 | 6

Açlık sınırı 14 bin 431, yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2023 sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 3 | 6