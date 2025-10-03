Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında

Ocak–Eylül 2025 döneminde tüketici fiyatları %25,43 yükselirken, net 22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi. Böylece asgari ücretlinin satın alma gücü 16 bin 483 liraya gerilemiş oldu.