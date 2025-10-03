  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında

Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, asgari ücretlinin yılın ilk 9 ayındaki enflasyon karşısındaki kaybı ortaya çıktı. 2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar...

Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, eylülde enflasyon aylık %3,23, yıllık ise %33,29 arttı.

1 | 6
Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında - Sayfa 2

Bu verilerin ardından asgari ücretlinin yılın ilk dokuz ayında uğradığı kayıp da ortaya çıktı.

2 | 6
Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında - Sayfa 3

Ocak–Eylül 2025 döneminde tüketici fiyatları %25,43 yükselirken, net 22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi. Böylece asgari ücretlinin satın alma gücü 16 bin 483 liraya gerilemiş oldu.

3 | 6
Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında - Sayfa 4

Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken gözler ise ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. 

4 | 6