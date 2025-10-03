Asgari ücrette 9 aylık enflasyon kaybı ortaya çıktı: Gözler 2026 zammında
TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, asgari ücretlinin yılın ilk 9 ayındaki enflasyon karşısındaki kaybı ortaya çıktı. 2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, eylülde enflasyon aylık %3,23, yıllık ise %33,29 arttı.
Bu verilerin ardından asgari ücretlinin yılın ilk dokuz ayında uğradığı kayıp da ortaya çıktı.
Ocak–Eylül 2025 döneminde tüketici fiyatları %25,43 yükselirken, net 22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi. Böylece asgari ücretlinin satın alma gücü 16 bin 483 liraya gerilemiş oldu.