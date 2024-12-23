Asgari ücrette düğüm bu hafta çözülecek, gözler dördüncü toplantıda: İşte masadaki rakamlar
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısına çevrildi. TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? İşte olası zam senaryoları...
İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
TÜRK-İŞ TALEBİNİ AÇIKLADI, GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE
TÜRK-İŞ’in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından gözler işverenin teklifine çevrildi.