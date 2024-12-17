Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda: İşte asgari ücret zammında konuşulan rakamlar
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Herhangi bir rakamın konuşulmadığı toplantıda ekonomik göstergeler hakkında sunum yapıldı. Heyet önümüzdeki hafta yeniden toplanacak. Peki asgari ücrette hangi zam oranı ağır basıyor? İşte asgari ücrette olası zam senaryoları...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışanın alacağı zammı görüşmek için ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlığında yaptı.
Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri temsil etti. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlık ederken, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.
EKONOMİK RAPORLAR SUNULDU
Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.
Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti konuşuldu.
TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULMADI
Taraflar toplantıda asgari ücret zammıyla ilgili herhangi bir rakam telaffuz etmedi. İşçi kanadı rakamların zaten kendileri tarafından da bilindiğini belirterek, yapılacak zamma ilişkin bir detay verilmesi talebinde bulundu. Ancak hükümet kanadı bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtmekle yetindi.
Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar herhangi bir ücretin görüşülmediğini söyledi.