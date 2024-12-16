Asgari ücrette ikinci randevu bugün: Zam oranı ne olacak? İşte konuşulan rakam
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve aileleri başta olmak üzere, ödemelerden yardımlara kadar birçok alanda kullanılması sebebiyle bütün ülkeyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün 14.00’te yapılacak.
1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelecek.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret için masaya bir rakam getirmeyeceklerini, rakamı hükûmet ya da işverenden beklediklerini söylemişti.
Bu toplantıda, hükûmet tarafının, TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarını; Türk-İş’in ise bu rakamlara açlık ve yoksulluk sınırlarıyla cevap vermesi bekleniyor.
TÜİK verilerine göre kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09 olmuştu. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre de kasımda 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira olarak belirlenirken, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira olarak hesaplanmıştı.