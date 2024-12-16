Asgari ücrette ikinci randevu bugün: Zam oranı ne olacak? İşte konuşulan rakam

TÜİK verilerine göre kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09 olmuştu. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre de kasımda 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira olarak belirlenirken, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira olarak hesaplanmıştı.