Asgari ücrette kritik engel! Gelir ve damga vergisi istisnası yüksek zam planlarını bozabilir

Doğrudan 7 milyon kişinin gelirini, dolaylı olarak ise tüm Türkiye ekonomisini etkileyecek olan asgari ücret zammı için farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor. Yeni ücretin net ve brüt tutarlarının yanı sıra işverene maliyeti de dikkatle hesaplanıyor. Peki, 2025 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar ve hesaplamalar önümüzdeki günlerde şekillenecek.