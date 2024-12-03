Asgari ücrette kritik engel! Gelir ve damga vergisi istisnası yüksek zam planlarını bozabilir
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta toplanarak Ocak 2025 için geçerli olacak zam oranını belirlemek üzere görüşmelere başlayacak. TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet, masaya oturarak milyonlarca çalışanın maaşını şekillendirecek.
Doğrudan 7 milyon kişinin gelirini, dolaylı olarak ise tüm Türkiye ekonomisini etkileyecek olan asgari ücret zammı için farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor. Yeni ücretin net ve brüt tutarlarının yanı sıra işverene maliyeti de dikkatle hesaplanıyor. Peki, 2025 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar ve hesaplamalar önümüzdeki günlerde şekillenecek.
ASGARİ ÜCRET İÇİN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAHMİN
2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere bakıldığında en düşük tahmin yüzde 41,5 ile Orta Vadeli Program'da yer aldı. Ancak daha sonra bu tahminler yukarı doğru revize edildi. Yüzde 41,5 artarsa, brüt ücret 28.303 TL, net asgari ücret 24.058 TL ve işverene maliyet 33.257 TL’ye yükselecek.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu. Bu artışın asgari ücrete yansıtılması durumunda brüt rakam 28.803 TL, net rakam 24.483 TL olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 2025’te 33.844 TL’ye çıkacak.
2024 yılındaki enflasyonun %44 olarak gerçekleşmesi durumunda, mevcut asgari ücretin alım gücü önemli ölçüde azalacak ve 10 bin TL'nin altına düşecek. Ancak iş dünyasının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na %25'lik bir zam teklifiyle gitmesi bekleniyor. Bu oran, 2025 yılı enflasyon hedefiyle uyumlu bir yaklaşımı yansıtıyor.