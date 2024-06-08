Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Adana'nın tamamında aşırı sıcaktan kavun, karpuz, biber ve domatesin zarar gördüğünü, diğer ürünlerde de zarar oluştuğunu söyledi.
Adana'da Tüm zamanların en sıcak haziran ayı yaşanmasından dolayı meteorolojik afet yaşanıyor.
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Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı hayat felç oldu.
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Aşırı sıcaktan insanlar kadar bitkilerde etkilendi. Bunların başında da kavun, karpuz ve domates geliyor.
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımın başkenti olan Adana'da aşırı sıcaktan dolayı çiftçinin perişan olduğunu söyledi.
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