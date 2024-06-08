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  4. Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı

Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Adana'nın tamamında aşırı sıcaktan kavun, karpuz, biber ve domatesin zarar gördüğünü, diğer ürünlerde de zarar oluştuğunu söyledi.

Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı - Sayfa 1

Adana'da Tüm zamanların en sıcak haziran ayı yaşanmasından dolayı meteorolojik afet yaşanıyor.

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Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı - Sayfa 2

Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı hayat felç oldu.

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Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı - Sayfa 3

Aşırı sıcaktan insanlar kadar bitkilerde etkilendi. Bunların başında da kavun, karpuz ve domates geliyor.

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Aşırı sıcak tarımı vurdu: Kavun, karpuz, biber ve domates tarlada yandı - Sayfa 4

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımın başkenti olan Adana'da aşırı sıcaktan dolayı çiftçinin perişan olduğunu söyledi.

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