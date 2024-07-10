Raflarda fiyatlar fırladı: Aşırı sıcak tarlaları vurdu, ürünler köklerinden yandı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte; mevsim meyve ve sebzelerinde fiyatlar olması gerekenin çok üstüne çıktı. Domates, biber ile başlayan fiyat artışları, karpuz ve kavun ile devam etti.

Son olarak fasulye fiyatlarının 200 liraya çıktığı görüldü. Yaşanan bu durumda, üretici ile tüccar arasındaki fiyat dengesizliği, yüksek kâr hırsı, aracılar ile komisyoncuların fahiş kâr marjları ve marketler etkili oldu.