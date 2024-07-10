Raflarda fiyatlar fırladı: Aşırı sıcak tarlaları vurdu, ürünler köklerinden yandı
Ülke genelinde yaşanan son yılların en şiddetli sıcakları, tarımsal üretimi vurdu. Başta domates, biber, karpuz, kavun, fasulye ve kiraz olmak üzere birçok ürün tarlada yandı, hasat erkene çekildi. Kuraklıkla birlikte bir çok üründe rekolte düştü.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte; mevsim meyve ve sebzelerinde fiyatlar olması gerekenin çok üstüne çıktı. Domates, biber ile başlayan fiyat artışları, karpuz ve kavun ile devam etti.
Son olarak fasulye fiyatlarının 200 liraya çıktığı görüldü. Yaşanan bu durumda, üretici ile tüccar arasındaki fiyat dengesizliği, yüksek kâr hırsı, aracılar ile komisyoncuların fahiş kâr marjları ve marketler etkili oldu.
Ancak yaşanan kuraklık da fiyat artışlarında önemli rol oynadı. Beklenen yağışlar gelmediği gibi, üretici ilk baharı görmeden, kış ayından aşırı sıcakların yaşandığı yaz ayına geçti. Yaz meyve ve sebzelerinin çoğu tarlada yandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle fazla sulama yapılan ürünlerde bozulmalar yaşandı. Birçok üründe rekolte düştü.
Ürünler köklerinden kurudu
Ziraat Mühendisi Irmak Özden, bu yıl meyve ve sebze üretiminin aşırı sıcaklardan ciddi anlamda etkilendiğini belirterek “Yüksek sıcaklıklardan dolayı bitkiler kendini korumak adına aşırı su tüketiyor. Bu da bitkinin doğasını bozuyor. Strese giren ürün ya köklerinden ya da yapraklarından kurumaya başlıyor. Yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlarının fazla gelmesi nedeniyle meyve ve sebzelerde yanıklar oluşuyor. Bu da ürünün kalitesini bozuyor, tarlada bozulan ürünün fiyatı düşüyor” dedi.
Üzüm fiyatları da artacak
Yaz sıcaklarının ilk etkilediği ürünlerin karpuz ve kavun olduğunu söyleyen Özden “Özellikle Adana ve Diyarbakır’da bunu gördük. Ürünler tarlada yandı. Aynı durum, domates, kiraz, fıstık, fasulye ve börülcede de görüldü” dedi.