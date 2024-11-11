Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarına zam geliyor! Başvuran daha az ödeyerek emekli olacak
Asgari ücret zam pazarlığı içi gözler aralık ayına çevrilirken, yeni maaşla birlikte pek çok ödemede e değişiklik olacak. En ciddi artış ise askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmalarında yaşanacak. Prim eksiği olanların 2025 öncesinde ödemelerini yapmaları önerisinde bulunan uzmanlar, yeni tutarların maliyetleri artıracağı uyarısında bulundu.
Emekliliği gelmiş ama prim günü eksik olan sigortalıların emekli olabilmesinde avantaj sağlayan borçlanmalar yeni asgari ücret artışıyla birlikte değişecek.
SGK uzmanlarından 2025 gelmeden askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması yapacak olanlara uyarı geldi.
SGK'ya şimdi başvuran daha az ödeyecek
Asgari ücret zammı ile birlikte borçlanma tutarları da artacak. Gözler aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrilirken emeklilikte prim eksiği olanlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik uyarı geldi.