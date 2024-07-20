Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi
Para, ortak bir değer ölçüsü ve mübadele aracıdır. Peki, asli para ve kaydi para nedir? Paranın işlevleri nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar…
Asli para nedir?
Asli para, Merkez Bankası tarafından basılıp piyasaya sürülen kağıt paralarla madeni paralardan ibarettir.
Kaydi para nedir?
Kaydi para, ticari bankalar tarafından topladıkları mevduat üzerinden özellikle çek hesapları aracılığıyla belli bir dolaşım mekanizması sonucu üretilen paradır.
Paranın işlevleri nelerdir?
Paranın dört temel işlevi vardır.
Mübadele aracı olması
Hesap birimi ya da değer ölçüsü olması
Değer biriktirme aracı olması
Ertelenen borçların ödenmesini sağlaması
Paranın mübadele aracı olması
Paranın mübadele aracı olması işlevi, paranın malların satın alınmasını ve satılmasını gerçekleştirmek için aracı olarak kullanılmasını ifade etmektedir.