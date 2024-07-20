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  4. Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi

Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi

Para, ortak bir değer ölçüsü ve mübadele aracıdır. Peki, asli para ve kaydi para nedir? Paranın işlevleri nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar…

Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi - Sayfa 1

Asli para nedir?

Asli para, Merkez Bankası tarafından basılıp piyasaya sürülen kağıt paralarla madeni paralardan ibarettir.

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Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi - Sayfa 2

Kaydi para nedir?

Kaydi para, ticari bankalar tarafından topladıkları mevduat üzerinden özellikle çek hesapları aracılığıyla belli bir dolaşım mekanizması sonucu üretilen paradır.

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Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi - Sayfa 3

Paranın işlevleri nelerdir?

Paranın dört temel işlevi vardır.

Mübadele aracı olması

Hesap birimi ya da değer ölçüsü olması

Değer biriktirme aracı olması

Ertelenen borçların ödenmesini sağlaması

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Asli ve kaydi para nedir? Paranın 4 temel işlevi - Sayfa 4

Paranın mübadele aracı olması

Paranın mübadele aracı olması işlevi, paranın malların satın alınmasını ve satılmasını gerçekleştirmek için aracı olarak kullanılmasını ifade etmektedir.

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